74 il ihracatını artırdı, tam 180 ülkeye Türk Lirası ile mal sattık

TÜrkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, geçtiğimiz ay 74 ilin ihracatını artırdığını; Kocaeli, Hatay, Adana, Kütahya ve Kırşehir’in tarihlerinin en yüksek aylık ihracatına imza attığını belirtti. Gülle “Bu başarılı performans için tüm illerimizi tebrik ediyorum. Bu ay en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla; 7,5 milyar dolarla İstanbul (%47 artış), 1,7 milyar dolarla Kocaeli (%114 artış) ve 1,2 milyar dolarla Bursa (%42 artış) oldu. Söz konusu şehirlerimiz en dikkat çekici artışlara imza atarken bu illerimizi ihracatını 355 milyon dolar artıran İzmir (%47 artış) ve 263 milyon dolar artıran Gaziantep (%44 artış) takip etti” dedi.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre 180 ülkeye toplam 5,3 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Ağustos ayında Türk Lirası ile ihracat yüzde 61 arttı. 7 bin 84 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirası’nı tercih etti.

8 ayda ilk kez ihracat yapan firma sayısı 81 bine yaklaştı

İhracata duyulan yoğun ilgi, ağustosta ihracatçı firma sayısına da yansıdı. 1455 firma, geçtiğimiz ay ilk kez ihracat yaparak ekonomimize 82,2 milyon dolarlık katkı sağladı. Yılbaşın-dan bu yana ihracat alimize katılan firma sayısı 81 bine yaklaştı. Ağustosta euro/dolar paritesinde yaşanan düşüşün ihracata etkisi negatif yönlü 72 milyon dolar oldu. Ancak yılın geneline bakıldığında ise pozitif yönlü 3,9 milyar dolarlık bir etki yaşandı.

Birim ihracat değerini en çok artıran sektörler

Ağustosta miktar bazında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarak 15 milyon ton gerçekleşti. İlk 8 ayda ise, yüzde 19 artışla 114 milyon ton ihracat gerçekleştirildi. Bununla birlikte ihracat birim fiyatında pozitif bir ivme dikkat çekiyor. Birim ihracat değeri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artışla 1,25 dolara yükseldi. Ağustosta birim ihracat değerini en çok artıran sektörler; yüzde 86 ile Gemi ve Yat, yüzde 64 ile Çelik, yüzde 39 ile Savunma ve Havacılık, yüzde 30 ile Kimyevi Maddeler ve yüzde 25 artışla Su Ürünleri oldu.