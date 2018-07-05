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77 yeni konaklama tesisi yapılacak

- Ekonomi Bakanlığınca yılın ilk 5 ayında komple yeni otel yatırımı, turizm tesisi modernizasyonu ve öğrenci yurtlarından oluşan 138 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi - Yatırım teşvik belgesi düzenlenen projelerin sabit yatırım değeri toplamda 2 milyar lirayı aştı - Teşvikli projelerin 77'si komple yeni konaklama tesisi yatırımlarından oluştu

77 yeni konaklama tesisi yapılacak

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Ekonomi Bakanlığı tarafından yılın ilk 5 ayında 77 komple yeni otel yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi.

AA muhabirinin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) raporundan yaptığı derlemeye göre, 2018 yılının ocak-mayıs döneminde turizmde toplam 138 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine karar verildi. Sabit yatırım toplamı yaklaşık 2 milyar 26 milyon lirayı bulan söz konusu projeler tamamlandığında 5 bini aşkın kişiye istihdam sağlanacağı öngörüldü.

Teşvik belgesi düzenlenen projelerin 77'si komple yeni otel yatırımı, 30'u öğrenci yurdu, kalanı da otel, turizm tesisi modernizasyonu yatırımlarından oluştu.

Aylık bazda incelendiğinde bu yılın ocak ayında 34 proje için yaklaşık 397 milyon liralık, şubat ayında 26 proje için yaklaşık 216 milyon liralık, mart ayında 29 proje için yaklaşık 562 milyon liralık, nisan ayında 25 proje için yaklaşık 655 milyon liralık, mayıs ayında da 24 proje için 196 milyon liralık yatırıma teşvik belgesi düzenlendi.

- 77 yeni otel

Ocak-mayıs 2018 döneminde, yatırım teşvik belgesi düzenlenen 77 komple yeni konaklama tesisi yatırımını, 5 yıldızlı, 4 yıldızlı, 3 yıldızlı, 2 yıldızlı oteller ile butik otel, apart, termal otel, dağ evi ve özel konaklama tesisleri oluşturdu. Söz konusu projeler için planlanan toplam yatırım da yaklaşık 1,3 milyar lirayı buldu.

Komple yeni otel yatırımında proje sayısı bakımından en fazla teşvik belgesi düzenlenen il İstanbul oldu. Ocak-mayıs döneminde İstanbul'da 8, Antalya'da 7, Trabzon'da 6, Muğla ve Mersin'de 4'er, İzmir, Nevşehir ve Van'da 3'er komple yeni otel yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi.

Gözde turizm merkezi Antalya'nın, yeni otel yatırımından çok modernizasyon yatırımlarının teşvik alması dikkati çekti.

Söz konusu yatırım projelerine, başvuruya göre, "KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, yatırım yeri tahsisi" gibi teşvikler verilecek.

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TurizmYatırım TeşvikYeni Otel
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