8 bin Edenred gönüllüsü dayanışma için görev aldı

İSTANBUL (AA) - Edenred çalışanları, Grubun faaliyet gösterdiği 45 ülkede organize edilen ve bir dayanışma etkinliği olan "İdeal Gün" kapsamında yerel sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalıştılar.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Edenred sosyal misyonunun bir parçası olarak her yıl, Grup çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının katılımıyla gerçekleştirdiği ve İdeal Gün olarak adlandırdığı bir dayanışma organizasyonuna imza atıyor. İdeal Gün kapsamında çalışanlar ve gönüllüler mesai saatlerini yerel toplum kuruluşları ile birlikte geçirerek, onların çalışmalarına destek oluyor.

Bu çerçevede 2018 yılında, dünyanın farklı noktalarında toplam 46 dayanışma ve çevre etkinliği gerçekleştirildi. 8 bin Edenred gönüllüsü, dünya çapında dayanışmaya adanan "İdeal Gün"de görev aldı.

Edenred Türkiye çalışanları da söz konusu İdeal Gün kapsamında Deniz Temiz Derneği Turmepa'nın "Var Mısın?" adlı atölye programına dahil oldu. Çalışanlar dört aşamadan oluşan program kapsamında Turmepa ile birlikte deniz ve kıyı ekosisteminin yaşadığı olumlu ve olumsuz koşulları değerlendirerek, çözüm üretmek üzere diğer gönüllüler ile bir araya geldi.

Her ülke kendi "İdeal Gün"ünde farklı dayanışma etkinliklerine imza atarken, Edenred Şili çalışanları dezavantajlı çocuklarına barınma imkanı sunan bir merkezde "sürdürülebilir bahçe" oluşturdu.

Fransa'da çalışanlar Parisli iş yeri sahiplerinin sahip oldukları restoran ve gıda işletmelerinin yerlerini, engelli bireylerin kendi koşul ve gereksinimlerine uygun noktaları belirlemelerine ve seçmelerine olanak sağlayan "Jaccede" uygulamasında işaretlemelerini teşvik ettiler. Edenred Fransa'da ayrıca, kar amacı gütmeyen Le Carillon, Rebelle ve Sport dans la Ville gibi üç organizasyona da destek verilirken, satılmamış meyve sebzelerle reçel pişirerek, gıda israfıyla mücadele konusuna da dikkat çekildi.

Edenred Lübnan çalışanları işletme sahiplerinin ve kurumsal müşterilerinin de yardımıyla evsiz bireylere ve mültecilere yemek dağıtımı gerçekleştirdiler ve giysi toplayarak, ihtiyaç sahiplerine dağıttılar.

Meksika'da ise Edenred 500 çalışanını, kar amacı gütmeyen kuruluşları ve halkı bir araya getirerek, sürdürülebilir bir festival organize etti. Bu festival, bir doğa koruma alanında gerçekleştirildi ve çevre koruma etkinlikleri ile desteklendi. Edenred Tayvan da çalışanlarını, üye işyerlerini ve kurumsal müşterilerini ağaç dikmeye davet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred İnsan Kaynakları ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Başkan Yardımcısı Jacques Adoue, "İdeal Gün'e katılan çalışanlarımızla gurur duyuyorum. Onlar, Grubumuzun faaliyet gösterdiği coğrafyalardaki toplumlara olan bağlılığımızı da güçlendiriyorlar. Başarı, ancak ve sadece herkesin yararına paylaşıldığı takdirde sürdürülebilir olmaktadır. Bu fikir, hem çalışma dünyasında herkesin menfaatlerini birleştiren ve birbirine bağlayan çözümlerimizin hem de kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımımızın altında yatan ana fikirdir." değerlendirmesinde bulundu.



