BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bakanlar Kurulunca Bursa, İnegöl, Karacabey ve Yenişehir ovalarının "büyük ova koruma alanı" olarak belirlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Tarımda verimliliği önemli ölçüde etkileyen çok parçalı yapı ve işletme başına düşen arazi miktarının diğer ülkelere kıyasla küçük olması, bazı olumsuzluklar yaratmaktadır. Son düzenleme bu sıkıntıları ortadan kaldıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, üretim potansiyeli yüksek olmasına karşılık, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanım gibi nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği 8 ildeki 51 ovanın, "büyük ova koruma alanı" ilan edildiğini anımsattı.

Tarım ve hayvancılık açısından önemli bu düzenleme için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına teşekkür eden Matlı, şunları kaydetti:

"Büyük ova koruma alanı olarak belirlenen Bursa, İnegöl, Karacabey ve Yenişehir ovalarında yılın dört mevsimi tarım imkanı bulunuyor. Ülkemizde her yıl ortalama 50 ile 100 bin hektar arasındaki toprak, tarımsal üretimden bir şekilde çıkıyor. Tarımda karşılaşılan ve verimliliği önemli ölçüde etkileyen çok parçalı yapı ve işletme başına düşen arazi miktarının diğer ülkelere kıyasla küçük olması bazı olumsuzluklar yaratmaktadır. Son düzenleme bu sıkıntıları ortadan kaldıracaktır."



