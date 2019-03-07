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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

- Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner: - "Kadınların elde ettikleri haklardan ve toplumsal cinsiyet eşitliğinden vazgeçmeye niyeti yok"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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İSTANBUL (AA) - Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, kadınların elde ettikleri haklardan ve toplumsal cinsiyet eşitliğinden vazgeçmeye niyeti olmadığını belirtti.

Boyner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada ve Türkiye'de kadınların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal hayata katılımları ve yaşamın her alanındaki açık eşitsizlikler toplumsal gündemin ön sıralarında yer almayı sürdürdüğünü bildirdi.

Kadınların erkeklerle eşit hakları kullanabilmesinin ve toplumsal yaşama katılımlarının türlü yollarla kısıtlandığı ve düzenlendiği toplumsal yapıdan, daha eşitlikçi ve özgürlükçü bir anlayışa geçişin sancılarının yaşandığını aktaran Boyner, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmiş, çağdaş ve zengin bir toplumun ön koşulu ve ayırt edici özelliği olduğunu vurguladı.

Boyner, şunları kaydetti:

"Eğitimde, ekonomide, istihdamda, siyasette, sanatta, sporda ve hayatın tüm alanlarında nüfusunun yarısına diğer yarısından farklı haklar ve uygulamalar sunan bir toplumun gelişme ve ilerlemesinden bahsetmek ne yazık ki mümkün değil. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliğini sadece kadın hakları meselesi değil, kadın-erkek ayırt etmeksizin tüm toplumun huzur ve refahını etkileyen bir demokrasi ve haklar meselesi olarak görmek zorundayız.

Tüm zorluklara rağmen memnuniyetle görüyorum ki kadınların elde ettikleri haklardan da toplumsal cinsiyet eşitliğinden de vazgeçmeye niyeti yok. Biz de Türkiye ve tüm dünyadaki kadınlardan aldığımız ilham ve cesaretle Boyner Grup’un bu yılki 8 Mart kampanyasıyla eşitlikten ve haklarından vazgeçmeyen kadınların sesi olmak, toplumun tüm kesimlerinden kadınların eşitlik ve özgürlük taleplerine sesimizi katmak istedik. Tüm insanların eşit ve özgür yaşayabilmesi dileğiyle, toplumsal cinsiyet eşitliğinden yana tavır alan herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum."




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Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüBoyner
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