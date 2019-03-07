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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru

- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Çalışan kadınlarımızın 4'te 1'i tarımda faaliyet gösteriyor. Tarımda çalışan 2,2 milyona yakın kadın, ev işlerinin yanı sıra tarımsal üretimin de merkezinde yer almaktadır"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru
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ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çalışan kadınların 4'te 1'inin tarımda faaliyet gösterdiğini belirterek, "Tarımda çalışan 2,2 milyona yakın kadın, ev işlerinin yanı sıra tarımsal üretimin de merkezinde yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl kasım ayı itibarıyla Türkiye'de tarımda çalışanların yüzde 43,4'ünü kadınlardan oluştuğunu, çalışma hayatının her alanında yer alan kadınların, tarımda yaptıkları katkılarla da çok önemli roller üstlendiğini belirtti.

Kadınların, Türkiye'de büyük bir çoğunluğu küçük işletmelerden oluşan aile tarımının kalbi olduğuna işaret eden Bayraktar, "Çalışan kadınlarımızın 4'te 1'i tarımda faaliyet gösteriyor. Günde 16-17 saat çalışan kadın çiftçilerimiz, tarımımızın belkemiğidir. Tarımda çalışan 2,2 milyona yakın kadın, ev işlerinin yanı sıra tarımsal üretimin de merkezinde yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, çiftçiler, özellikle de üstlendikleri fonksiyonlar dolayısıyla kadın çiftçiler eğitilmeden verimliliğin sağlanamayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ülke çapında Kadın Çiftçi Eğitimi programını sürdürüyoruz. 74 bin 267 kadın çiftçiye eğitim verdik, vermeye devam edeceğiz. Şu gerçek çok iyi bilinmelidir ki sağlıklı nesiller yetiştirebilmenin yolu kadınları eğitmekten geçer. Kadın çiftçilerin sorunlarını her platformda dile getiriyoruz. Başta alın terini esirgemeyen kadın çiftçiler olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."

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8 Mart Dünya Kadınlar GünüTZOBTZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
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