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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Kadınların iş yaşamında ve dolayısıyla sosyal alanda daha aktif rol almalarını her zaman destekliyoruz" - "Konfederasyonumuza bağlı kadın esnaf ve sanatkar sayısı son 5 yılda yüzde 35 artarak 289 bin 967'ye ulaştı"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kadınların iş yaşamında ve dolayısıyla sosyal alanda daha aktif rol almalarını her zaman desteklediklerini, Konfederasyona bağlı kadın esnaf ve sanatkar sayısının son 5 yılda yüzde 35 artarak 289 bin 967'ye ulaştığını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, geleceği şekillendiren kadınların değerinin bir gün değil, her gün bilinmesi gerektiğini belirtti.

Türk kadınlarının, seçme ve seçilme hakkını Avrupa'nın birçok ülkesindeki hemcinslerinden çok daha önce elde ettiğini hatırlatan Palandöken, "Güçlü bir ülke olabilmemiz için kadınlarımız ekonomide, politikada, sanatta, sporda, edebiyatta ve toplumun her alanında daha fazla söz sahibi olmalı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi 'Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır.' TESK olarak kadınların iş yaşamında ve dolayısıyla sosyal alanda daha aktif rol almalarını her zaman destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Palandöken, konfederasyona bağlı kadın esnaf ve sanatkar sayısının son 5 yılda yüzde 35 artarak 289 bin 967'ye ulaştığına dikkati çekerek, kadınların ekonomiye katkısının daha da artması için başta devlet olmak üzere sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve iş dünyasının ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti. Palandöken, şunları kaydetti:

"Kadın esnaf ve sanatkarımız en çok Uşak, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Muğla'da yer alıyor. Teşkilatımız bünyesindeki oda, birlik ve federasyonlarda yönetim, denetim, başkanlık ve disiplin kurullarında görev alan bin 65 kadın yöneticimiz var. Kadınlarımız ticari hayatta var oldukları kadar yönetim kademelerinde de söz sahibi olmalılar."

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