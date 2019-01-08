Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya burka dr yolcu Av
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

8. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı

- Gaziantep'te 23 Ocak’ta açılacak fuarda, penye ve tekstil sektöründeki yeni modeller sergilenecek

8. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı
banner17

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PEN-KON) ve KOSGEB destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından düzenlenecek 8’inci Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı (PENTEX) 23 Ocak 2019 Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep ve ülke ekonomisinde önemli yeri olan ve sektöründe tek olma özelliği bulunan fuarda penye ve tekstil sektöründeki yeni modeller sergilenecek.

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde saat 14.00’te resmi törenle açılacak fuar, 26 Ocak'a kadar 10.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Geçen yıl 120 firmanın 250 marka ile katıldığı fuarda bu yıl 120 firma 350 markayla yer alacak.

Fuarda penye ürünleri, konfeksiyon ürünleri, kumaş, kumaş ürünleri, dikiş makineleri, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları (etiket, elyaf, lastik, kurdela, tela, vatka, düğme, çıt çıt, perçin, fermuar, pul, payet, boncuk, askı) etiketleme ve desen baskı sistemleri, katlama ve paketleme makineleri, temizleme makineleri, kalite kontrol ve metraj ölçüm makineleri, ütü makine ve presleri, depolama ve askı sistemleri gibi ürün grupları bulunacak.

Başta Gaziantep’ten firmaların katılım sağlayacağı fuarda, Adana, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin’den de firmalar stant açacak. Dolaylı olarak ise Yunanistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nden firmalar ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Fuara, yurt içinden ziyaretçilerin yanı sıra yurt dışından da Suriye, Irak, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika, Türk cumhuriyetleri, Bosna Hersek, Rusya, Ukrayna ve Fransa’dan 20 bin civarında profesyonel ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.





İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GaziantepGSOTekstil Ve Teknolojileri (PENTEX) Fuarı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1