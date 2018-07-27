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8. Transanatolia Rally Raid, İzmir'de başlıyor

- Michelin tarafından üretilen BFGoodrich, Türkiye'deki ralli raid organizasyonlarının en iddialılarından Transanatolia Rally Raid'e sponsor oldu

8. Transanatolia Rally Raid, İzmir'de başlıyor

İSTANBUL (AA) - Michelin tarafından üretilen BFGoodrich, Türkiye'deki ralli raid organizasyonlarının en iddialılarından Transanatolia Rally Raid'e sponsor oldu.

BFGoodrich'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 4 Ağustos'ta İzmir’den başlayacak macera dolu yarış, 11 Ağustos'ta sona erecek.

Sponsorluğun yanı sıra sporcuların başta lastik tedariki, sökme-takma hizmeti gibi ihtiyaçlarını düşünen BFGoodrich, organizasyon boyunca kurulacak kamp alanları için özel olarak hazırladığı BFGoodrich sporcu alanında sporculara yönelik çeşitli aktivitelerle hizmet vermeye devam edecek.

2010 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 8. kez maceraseverlerle buluşacak Transanatolia Rally Raid, kısa süre içinde dünyanın en iyi ralli raid yarışlarından biri olarak anılmayı başardı.

"Ralli" ve "raid" olmak üzere iki ana kategoride yarışacak olan katılımcılar, İzmir’den başlayarak Anadolu'nun 19 ilini katederek 2 bin 850 kilometre yol yapacak ve Efes ören yerinde "finish" görecekler.

Bir ralliden daha zorlu ve uzun şartlarda motosiklet, 4x4 araba, ATV ve kamyon kategorilerindeki araçlarıyla mücadele verecek olan yarışmacılar, 8 gün boyunca Türkiye'nin pek çok doğal, kültürel güzelliğine de tanıklık edecek.


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Anahtar Kelimeler:
BFGoodrichMichelin
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