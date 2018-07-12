8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Antalya'da yapılacak

ANTALYA (AA) - 8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin, 28-29 Kasım'da Antalya'da yapılacağı bildirildi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nden (AKTOB) yapılan açıklamaya göre, son yıllarda zor dönemler geçiren sektörün, 2018 yılına umutla girdiği belirtildi.

Türk turizminin yeniden yükselen talep ivmesine kavuştuğu ve yanında süregelen soru ve sorunların tekrar çözüm masasında yerini aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sorular, sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak. Turizmde büyüme nasıl sürdürülebilir, ziyaretçi sayılarının yanı sıra gelirde yükseliş nasıl yakalanabilir, turizm sezon endeksli eksenden çıkartılıp tüm seneye nasıl yayılabilir? Bu sorular farklı başlıklar altında, 2018- 2019 yılı ve sonrasına yönelik, Türk turizminin yeri ve geleceği, dünya turizminin önemli aktörleri tarafından değerlendirilecek. Ayrıca, turizmin mevcut durumu ile kısa, orta ve uzun vadeli olası gelişmelerin sektöre yansımaları 8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde ele alınacak."

Kongrenin ana temasının "Turizmin Geleceği, Geleceğin Turizmi" olacağının altı çizilen açıklamada, bu yıl kongrede Jet2Holidays CEO'su Steve Heapy, Hotelbeds Grup Yönetim Kurulu Başkanı Joan Vila'nın yanı sıra dünya turizm pazarının etkin isimlerinin de konuşmacı olarak yer alacağı vurgulandı.

AKTOB organizasyonuyla gerçekleştirilecek kongreye, yurt içinden ve yurt dışından seyahat endüstrisinde yer alan turizmin bütün kesimleri ile finansman, danışmanlık, yatırım, işletme, yönetim, tedarikçi firmaların üst düzey, karar verici temsilcilerinin katılacağına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz yıl bin 300 kişinin katılım sağladığı kongreye bu yıl bin 500 civarı katılım bekleniyor. Farklı konu başlıklarında oturumlarla gerçekleşecek kongre, 28 Kasım 2018'de gala açılış programı ile başlayacak. #resortkongresi Twitter hesabı ve www.aktob.org.tr hesabından canlı yayın yapılarak kongreye interaktif katılım sağlanabilecek."