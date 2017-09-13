Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

8. Yöresel Ürünler Fuarı açıldı

- TÜRKPATENT Başkanı Asan: -"Avrupa'da yıllık 50 milyar avroluk değer yaratılıyor. Dünyada da 200 milyar avroluk bir coğrafi işaret pazarı var" -"Yakın zamanda tamamlanan Malatya kayısısı ile beraber Avrupa Komisyonunda 3 tane tescilli coğrafi işaretimiz var"

8. Yöresel Ürünler Fuarı açıldı

ANTALYA (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Avrupa'da yıllık 50 milyar avroluk değer yaratıldığını, dünyada da 200 milyar avroluk bir coğrafi işaret pazarı olduğunu söyledi.

Asan, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Antalya Fuar Merkezinde düzenlenen 8. Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışında yaptığı konuşmada, 10 Ocak 2017'de yeni bir patent kanunun yürürlüğe girdiğini anımsatarak, artık coğrafi işaretlere 3 ay gibi kısa bir sürede tescil yapabildiklerini kaydetti.

Bu yıl sonundan itibaren coğrafi işaretlere logo kullanım zorunluluğu getirileceğine işaret eden Asan, şu anda 210 tescilli coğrafi işaret olduğunu dile getirdi.

Asan, yaklaşık 400 tane de işlemleri devam edenler olduğuna işaret ederek, "Yakın zamanda tamamlanan Malatya kayısısı ile beraber Avrupa Komisyonunda 3 tane tescilli coğrafi işaretimiz var. Kayseri sucuğu ve pastırması başta olmak üzere 10 tane coğrafi işaret işlemleri komisyonda devam etmekte." dedi.

Asan, bu anlamda Avrupa'da yıllık 50 milyar avroluk değer yaratıldığını, dünyada da 200 milyar avroluk bir coğrafi işaret pazarı olduğunu dile getirdi.

"Bizim de Türkiye olarak önemli ölçüde bu pazardan pay alabileceğimizi düşünüyorum." diyen Asan, bu noktada YÖREX gibi etkinliklerin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türk Patent Ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip AsanYöresel Ürünler Fuarı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5