ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle düzenlenecek 8. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, 13 Eylül'de açılacak YÖREX'e ilişkin Zeytinpark'ta basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan ATB Başkanı Çandır, "Sizin Oraların Nesi Meşhur?" sloganıyla açılacak fuarda, Türkiye'nin doğusunun, batısının, kuzeyinin, güneyinin el emeği ve damak tadı ürünlerinin bir alanda toplanacağını söyledi.

Fuarla yöresel ürünlerin tanıtımı, ticari değerlerinin artırılması, yeni pazarlara açılmasının sağlanmasıyla yöresel ürünlere coğrafi işaret kazandırılmasının amaçlandığını vurgulayan Çandır, şunları kaydetti:

"İlk YÖREX'ten bu yana ülkemiz genelinde coğrafi işaretli ürünler hakkındaki farkındalık artmış, tescillenen ürün sayımız 110'dan 206'lara ulaşmıştır. Başvuru aşamasında bulunan ürün sayımız 373'e ulaşmıştır. Kahve, yoğurt, döner, baklava, incir, fındık, kayısı ve dondurma gibi birçok ürün dendiğinde akla ilk gelen ülke şüphesiz ki Türkiye ve Anadolu kültürüdür. Ülkesel çağrışımın ardından akla gelen ilk soru 'Nerenin Fındığı? Yoğurdu? Baklavası? İnciri? Dondurması?' olmuştur. Silifke yoğurduna türküler yakmışız. Antep baklavasıyla 'Gastronominin başkentine bekliyoruz' demişiz. Ama dünyaya sunamamışız. İşte YÖREX ile tüm bunlara son vermeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 200 çeşit peynir çeşidine sahip bir ülke olmamıza rağmen halen ne bir rokfor ne de bir parmesan çıkarabilmişiz. Amacımız öncelikle bizim insanımızın yöresel ürünlerimizi sahiplenmesini sağlamak."

- 100 milyar liralık pazar

Türkiye topraklarında binlerce yıldır üretilen ve coğrafi işaret alabilecek konumda yaklaşık 2 bin 500 ürün bulunduğunu, bunların ticari hacminin de 100 milyar lira olarak tahmin edildiğini belirten Çandır, ürünlerin uluslararası alanda tescil ettirilmesi halinde daha fazla kazanç elde edilebileceğini anlattı.

Çandır, beş gün boyunca açık kalacak YÖREX'te bu yıl 70 ilden 124'ü oda ve borsa, 16'sı kalkınma ajansı olmak üzere 400'ü aşkın katılımcının yer alacağını kaydetti.

ATSO Başkanı Davut Çetin ise YÖREX'in Antalya'da yapılan en önemli fuarlardan biri olduğunu söyledi. Yöresel ürünlerin coğrafi işaret almasının önemine işaret eden Çetin, ATSO olarak Antalya piyazı için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduklarını, önümüzdeki dönem Antalya'nın serpme böreği ve reçeli için de başvuru yapacaklarını ifade etti.

ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer ise geçen yıl yapılan 7. YÖREX'i yaklaşık 152 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl ziyaretçi sayısını 200 bin olarak hedeflediklerini dile getirdi.