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81 il doğal gaza kavuştu

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Hakkari’ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu"

81 il doğal gaza kavuştu
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 81 ilin tamamının doğal gaza kavuştuğunu bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

"Önce millet önce memleket" diyerek yola çıktıklarını belirten Dönmez, "Bu yolda büyük bir adım daha atarak Hakkari’ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu. Doğuda ne varsa Batıda da o olacak anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğal GazEnerjiFatih Dönmez
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