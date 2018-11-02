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81 ilin içme suyu sorunu çözülecek

- DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "81 İlimiz İçin İçme Suyu Eylem Planı'nı hazırladık, bu plan çerçevesinde şehirlerimizin ve ilçelerimizin içme suyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz"

81 ilin içme suyu sorunu çözülecek
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ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "81 İlimiz İçin İçme Suyu Eylem Planı'nı hazırladık, bu plan çerçevesinde şehirlerimizin ve ilçelerimizin 2040-2050-2071'e kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, GAP kapsamında şehirlerin içme suyu sorununun çözüleceğini bildirdi.

Türkiye'nin güçlü olması için DSİ'nin yatırımlarına devam ettiğini kaydeden Aydın, "Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla çalışan DSİ ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmuş olup, önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, ülkenin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlasının DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılandığının altını çizerek, "81 İlimiz için İçme Suyu Eylem Planı'nı hazırladık, bu plan çerçevesinde şehirlerimizin ve ilçelerimizin 2040-2050-2071'e kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın sayılı projelerinden biri olan GAP'ın eğitimden sağlığa, sulamadan ziraata, ormancılıktan hayvancılığa, kültürden turizme, altyapıdan sanayiye her alanda bölgenin kalkınması ve refah seviyesinin artması için entegre bir proje olduğuna işaret eden Aydın, bölgede yaşayan vatandaşların içme suyu meselesini öncelikli ele aldıklarını vurguladı.

Aydın, geçmişte GAP bölgesindeki illerin içme suyu problemi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında bulunan illerden Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt'te, 2003'ten bugüne kadar tamamlanan tesislerle yaklaşık 5 milyon nüfusun yıllık 415 milyon metreküp içme suyu ihtiyacı karşılanmış olup, toplamda sağlanan su miktarı 665 milyon metreküpe ulaşmıştır. DSİ olarak 2023'e kadar su potansiyelimizi değerlendirmek ve su kaynaklarımızın tamamından istifade etmek hedefimizdir.

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