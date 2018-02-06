82 ülkenin endüstriyel mutfaklarında Türk imzası

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Bursa'da yaklaşık 40 yıldır endüstriyel mutfak sektöründe faaliyet gösteren firma, 5 kıtada 82 ülkeye ürün satıyor.

İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1980'den itibaren endüstriyel mutfak sektöründe İnoksan markasıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Otel, fabrika, kafe, bar, restoran, okul ve hastanelere endüstriyel mutfaklar kurduklarını anlatan Varlık, şöyle konuştu:

"Bu sektörde Türkiye'nin ilk ihracatını yapan firmamız bugün 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapıyor. 82 ülkede Türk mutfak sanayisinin ürünleri kullanılıyor. Yıllar önce işe başladığımızda bu sektörde ithalat yapılıyordu. Yerli üretilen bir ürün yok denecek kadar azdı. Eskiden mutfaklarımız fayans beton tezgahlar ve bir iki pişiriciyle çalışıyordu. Bugün dünyanın en modern tesislerindeki mutfaklar bizde de bulunuyor. Amerika, Rusya, Afrika ve dünyanın her yerine giderek mutfaklar kuruyoruz. Artık sahada dünyayla yarışıyoruz."

- "Siparişte rekor kırdık"

Varlık, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 2016'daki darbe girişiminin sektörü etkilediğini, işlerinin 2017 yılı nisan ayından itibaren açıldığını belirterek, "Geçen yıl haziran ayından itibaren İnoksan olarak gerçekten muhteşem bir yıl yaşadık. 37 yılın en yoğun yılını yaşadık. Hazirandan itibaren bütün cumartesi pazar ve hafta içi günlerimiz mesailerle geçti. 2018'e devreden siparişte rekor kırdık. En yoğun siparişi yeni yıla devrettik. Şu anda yaklaşık 3 ayımız dolu. Böyle bir yıl daha önce hiç yaşamadık. Bu çok güzel ve sevindirici bir durum. Dilerim diğer sektördeki arkadaşlarımızın işleri de böyledir. Ne kadar sürer bilemiyoruz ama böyle bir dönem yaşıyoruz." diye konuştu.

- "2018'e odaklandık"

İşlerindeki büyümede en önemli etkenin turizm sektöründeki hareketlilik olduğuna işaret eden Varlık, "Bütün umutların en yoğun olduğu 2018'e odaklandık. Dolayısıyla turizm tesislerinden çok yoğun siparişler aldık. 2016'da malum olaydan dolayı turizm sektörü boş geçti. 2017 birazcık iyileşti ama yine de istenen hedefler tutmadı. 2018 herkesin umutla beklediği bir yıl. Bekleyen yatırımlar veya yenilenen tesisler bu yıl devreye girecek. Mart veya nisan ayından itibaren hepsi kapılarını açacak. Onun hazırlıkları var. Biz de onun için çok yoğunuz. Turizm hep lokomotif sektör olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

- "7 yıldızlı otellere anahtar teslimi mutfaklar kurduk"

Endüstriyel mutfak sektöründe, fırınlar, buzdolapları, döner ocakları, servis bankoları, kahve makineleri gibi 3 binin üzerinde ürün bulunduğuna dikkati çeken Varlık, şunları kaydetti:

"Bunların maalesef bazıları hala Türkiye'de üretilemiyor. 3 bin civarındaki ürünün yüzde 85'ini üretiyoruz, yüzde 15 kadarını ithal etmeye devam ediyoruz. Hedefimiz onları azaltmak. Teknoloji gelişiyor ve biz de teknolojiye yatırım yapıyoruz. Artık daha eğitimli insan gücü ve yüksek teknolojili tesislerle Türkiye mutfak sektörü eskisinden çok daha güçlü. Dolayısıyla daha çok ülkeye ihracat yapar hale geleceğiz. Dünyanın birçok ülkesi Türk mutfak ürünlerini tercih ediyor. 82 ülkenin otellerinde veya endüstriyel mutfaklarında Türk imzası bulunuyor. Bugün bilinen bütün otellerde varız. 5 kıtada Amerika, Rusya, Afrika ve Uzakdoğu'daki dünyanın en büyük tesislerine, 7 yıldızlı otellere anahtar teslimi A'dan Z'ye mutfaklar kurduk. Ürün ihraç ediyoruz. Oralarda temsilcilerimiz var. Yurt dışındaki 50 civarında temsilcilerimizle dünyaya yayıldık. Bütün ülkelere ihracat yapan bir şirket olmak istiyoruz."