82. Uluslararası Selanik Fuarı

SELANİK (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin son kurtarma programından Ağustos 2018'de çıkaracağını belirterek, "Yunanistan 7 yıldır devam eden sert gözetimden ve kemer sıkma programlarından gelecek yıl kurtulacak." dedi.

Çipras, ticaret ve siyaset dünyasını bir araya getiren Yunanistan'ın en önemli ticaret fuarı 82'nci Uluslararası Selanik Fuarı'nın açılış konuşmasında, yerli ve yabancı iş adamlarına ve ülkedeki önde gelen siyasetçilere seslendi.

Yunanistan'ın imajının değiştiğini belirten Çipras, ülkede yabancı yatırım ilgisinin artarak bu yılın ilk 4 ayında 1,4 milyar avro yabancı yatırım çektiğini belirtti.

Çipras, Yunan ekonomisinde durgunluğun aşılmaya başladığını belirterek, "Bu yıl GSYH'nın yüzde 2 büyümesini bekliyoruz. Bu, en son kriz öncesinde, 9 yıl önce gerçekleşmişti." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, son kurtarma programından, programının bitiş tarihi Ağustos 2018'de çıkacağını dile getiren Çipras, "Yunanistan 7 yıldır devam eden sert gözetimden ve kemer sıkma programlarından gelecek yıl kurtulacak. Gelecek yılki fuarı kurtarma paketlerinden kurtulmuş bir Yunanistan'da açacağım." diye konuştu.

Çipras, bütçe hedeflerini sıkı mali disiplin sayesinde aştıklarına dikkati çekerek, kreditörlerinin ülkenin yüksek kamu borcunun sürdürülebilirliğine yönelik önlemleri almasıyla ekonomiye güvenin garantileceğini söyledi.

- Hükümet karşı gösteri

Çipras'ın konuşmasından önce ise Selanik, hükümetin ekonomi politikalarına karşı bir dizi büyük çaplı gösteriye sahne oldu. İşçi sendikalarının çağrısıyla kent merkezinde toplanan binlerce gösterici, fuarın yapıldığı Selanik Gösteri Merkezine yürüdü.

İstihdam ve sosyal haklarının sağlanması yönünde çağrıda bulunan göstericilere karşı yoğun güvenlik önlemleri alındı. Fuar alanının kepenklerini zorlayarak aşan bir grup göstericiye polisin müdahalesiyle kısa süreli arbede yaşandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, 3 bin 500 polis görev yaparken polis helikopterleri şehrin üzerinde sürekli uçuş yaptı.



Yunanistan, fuarın bu yılki onur konuğu ülke Çin'den ortak projeler ve özelleştirmeler yoluyla daha fazla yatırım çekmeyi hedefliyor.