85 bin ziyaretçi bekleniyor

Türkiye’nin önemli tarım aktivitelerinden biri olan Growtech Eurasia 17. Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı başlıyor.

Antalya Expo Center’da 50 bin metrekare alanda kapılarını ziyarete açacak etkinlik 02 Aralık tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

Fuarda bu yıl 30 ülkeden 800 firma yer alıyor… Etkinlik bu yıl 85 ülkeden 85 bin ziyaretçiye ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor.

Growtech Eurasia kapsamında 10’ncu kez verilecek Ödüller, bu yıl Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ATSO’nun destekleri ile “GROWTECH ATSO Tarımsal İnovasyon Ödülleri” adını aldı.

Fuarda ayrıca TÜRKTOB, FÜAB, SERKONDER, SERA-BİR, FİDEBİRLİK, gibi sektörü temsil eden sivil toplum örgütlerinin en üst düzeyde temsil edileceği etkinlikler planlanıyor.

