86. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreni

İZMİR (AA) - Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak, partner olarak katıldıkları İzmir Enternasyonal Fuarı ile iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazanacağını belirtti.

Bu yıl 86'ıncısı düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) için Kültürpark Fuar Alanı İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde açılış töreni düzenlendi.

Açılış öncesi şehitlerin yanı sıra 2016 Aralık ayında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için saygı duruşunda bulunuldu, iki ülkenin milli marşları okundu.

Açılışta konuşan Rusya Enerji Bakanı Novak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamlarını ileterek sözlerine başladı.

İEF'de sadece ekonomik değil kültürel alanda da yeni dostluklar kurmak istediklerini aktaran Novak, "Türkiye için son derece önemli, tarihi bir fuarın açılışında bulunuyoruz. Bu fuara partner ülke olarak katılmaktan dolayı gurur duyuyoruz. İki ülke arasındaki ilişkiler bu fuarla ivme kazanacaktır." dedi.

Novak, fuara yaklaşık 300 kişilik bir heyetle katıldıklarını kaydetti.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ise son derece önemli bir olay için İzmir'de olduklarını, bu fuarın zaten iyi olan iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşıyacağına inandığını dile getirdi.

TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de İEF'in ülke tarihi için önemine dikkat çekerek fuarın gelecekte ülke ekonomisi için de artan bir etkinliğe sahip olacağına inandığını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Rusya'nın "partner ülke" olmasında büyük emeği bulunan bir ismi anmadan geçemeyeceğini belirterek, "2016 Aralık ayında bir suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, ülkesinin bu fuarda çok köklü bir geçmişi olduğunu biliyor ve Rusya'nın onur konuğu olmasını gerçekten çok istiyordu. Bu konuda epeyce emek sarf etti. Dolayısıyla biz bu fuarda aynı zamanda onun vasiyetini de yerine getirmiş olacağız. Büyükelçi Karlov'u şükranla ve minnetle anıyorum." dedi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile onur konuğu il olan Muğla'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün de konuşma yaptığı tören sonrası tüm protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Protokol üyeleri ve yabancı delegasyon, daha sonra Rusya ve Muğla stantlarını gezdi.

- Notlar

Açılış törenine misafir ülkelerden Rusya Ekonomi Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Georgiy Kalamanov, Somali Planlama Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Ahmed Nur, Sri Lanka Uluslararası Ticaret Devlet Bakanı Sujeewa Senasanghe, Mali Sinai Kalkınma Bakanı Mohammed Aly, Myanmar Ticaret Bakanı Than Myint, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Al Thani, Saint Lucia Ticaret Uluslararası Ticaret İşletmelerin Gelişimi ve Tüketici Bakanı Bradley Felix ve Afganistan Maliye Bakan Yardımcısı Khalid Payende katıldı.

Törene İzmir iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Kürşat Tüzmen de katıldı.

Öte yandan açılış töreni öncesi salona gelen bazı CHP'li milletvekillerinin kendilerine ayrılan yerleri beğenmeyerek salondan ayrıldığı belirtildi.

Açılışta Tataristan Cumhuriyeti Dans ve Müzik Oyunları ve Muğla Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileri izleyicilerin beğenisini kazandı.







