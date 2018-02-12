Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

87,2 milyon avroluk hibeye başvurular başladı

- TKDK'nin 87 milyon 239 bin avro hibe vereceği "Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altındaki 7 sektörü kapsayan projeler için başvuru ve kabul işlemleri 12 Mart'a kadar yapılabilecek

87,2 milyon avroluk hibeye başvurular başladı

ANKARA (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) 87 milyon 239 bin avro hibe verilecek "Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altındaki 7 sektörü kapsayan projeler için başvuru ve kabul işlemleri başladı.
TKDK'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliğinin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı kapsamında 21 Aralık 2017'de 3. proje başvuru çağrı ilanına çıkıldı.
Çağrı kapsamında "Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ile paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi ile işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ile yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik sunulacak projelere 87 milyon 239 bin avro hibe sağlanacak.
TKDK internet sitesindeki (www.tkdk.gov.tr) online sistem üzerinden başlayan proje başvuruları, 12 Mart saat 21.00'de sistemin kapanmasıyla sona erecek. Başvurunun çıktısı ve istenen diğer belgelerin 15 Mart Perşembe saat 18.00'e kadar TKDK il koordinatörlüklerine teslim edilmesi gerekiyor.
- Hibe kapsamındaki iller
Hibe kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 42 şehir yer alıyor.
Açıklamada, 164 milyon 706 bin avro destek bütçesinin ayrıldığı süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik proje başvurularının da 1 Mart'ta başlayacağı belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TKDKÇiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Ve İş Geliştirme Tedbiri87 Milyon 239 Bin Avro Hibe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5