89. Cenevre Otomobil Fuarı gün sayıyor

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Cenevre Otomobil Fuarı Başkanı Maurice Turrettini, fuarın İsviçre'deki en önemli etkinlik olduğunu söyledi.

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen İsviçre'deki 89. Cenevre Otomobil Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açmak için gün sayıyor.

7-17 Mart'ta ziyaret edilebilecek fuarın bu yıl da birbirinden renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.

Fuar Başkanı Turrettini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fuar, 650 bin ziyaretçi ve 180'den fazla katılımcı firma ile İsviçre'deki en önemli etkinlik. Dolayısıyla gerek Cenevre, gerekse de bölge ekonomisi için çok önemli." dedi.

Dünyadaki otomobil fuarlarına ilişkin yapılan bir ankete katılanların yüzde 35'inin Cenevre'yi birinci seçtiğini aktaran Turrettini, fuarın otomobil sektörü için önemine işaret etti.

Turrettini, rakip fuarlarla Cenevre Otomobil Fuarı'nı kıyaslarken, "Bana göre, en önemli enternasyonel otomobil fuarı. Ayrıca oldukça klasik bir fuar. Zaten bundan dolayı da ziyaretçiler tarafından takdir ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar alanının kapasitesinden dolayı geçtiğimiz yıllara göre daha fazla ziyaretçi beklentisi içinde olmadıklarını belirten Turrettini, 650-700 bin arası ziyaretçinin kendileri için yeterli olacağını kaydetti.

Dünyanın en hızlı ve en pahalı otomobillerinin görücüye çıktığı Palexpo Sergi Merkezi'ndeki 110 bin metrekarelik fuar alanında, bine yakın otomobil sergilenecek.

Fuarın giriş ücreti yetişkinler için 16, çocuklar için de 9 İsviçre frangı olarak belirlenirken, ziyaretçilerin yarısının yurt dışından gelmesi bekleniyor.

4 Mart'ta "Yılın Otomobili"nin seçileceği fuar, 5-6 Mart'ta ise dünya genelinden 10 bine yakın basın mensubuna kapılarını açacak.

- Türk firmaları da fuarda boy gösterecek

İlk kez 1905 yılında başlayan ve 1924'te uluslararası fuar kabul edilen 89. Cenevre Otomobil Fuarı'nda Türk firmaları da yerini alacak.

Fuarda, otomobil dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Türk firması DizaynVip geçen yılın ardından bu yıl da katılım sağlayacak.

DizaynVip yetkililerinden Deniz Vargeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Otomotiv dünyasının ilk duygusal zekâlı araç hologramı olan "Sophia" ile fuara katılacaklarını belirtti.