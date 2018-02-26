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897 Milyon TL aktif büyüklüğe ulaştı!

PASHA Bank, 2017’yi sektörün üzerinde büyüme ile kapattı. Bir önceki yıla göre yüzde 76 oranında büyüme ile aktiflerini897 milyon TL’ye çıkaran PASHA Bank, nakit kredi büyüklüğünde kiralama alacakları da dahil yüzde 77 artış kaydederek 713 milyon TL’ye ulaştı. PASHA Bank’ın, 2017 yılı net karı ise16 milyon TL oldu.

897 Milyon TL aktif büyüklüğe ulaştı!

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın dahil olduğu üçgende müşterilerine kurumsal bankacılık hizmeti veren PASHA Bank, 2015 yılından bu yana sürdürdüğü istikrarlı büyümesini 2017’de de devam ettirdi. Bakü merkezli bölgesel finans kuruluşu PASHA Bank OJSC’nin ana sermayedarı olduğu PASHA Bank, 2017 yılı sonu itibariyle 16 Milyon TL net kar elde etti.

Azerbaycan ve Gürcistan’da yatırım yapan Türk şirketleri için sadece “finansal bir köprü” değil; “stratejik çözüm ortağı”ve “rehber” konumunu da üstlenen PASHA Bank, aktiflerini bir önceki yıla göre yüzde 76 oranında artırarak 897 milyon TL’ye; nakit kredi büyüklüğünü, kiralama alacakları da dahil, yüzde 77 artırarak 713 milyon TL’ye çıkardı.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, PASHA Bank’ın ulusal kredi notunu "BBB+(tur)", görünümünü“Durağan” olarak teyit etti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehanbanka olarak bu performanslarının, müşterilerine sundukları çözüm odaklı ve çok yönlü butik hizmetin yanı sıra deneyimli çalışanlarının müşterileri ile etkin, sürdürülebilir ve verimli ilişkiler kurmayı kendisine ilke edinmesinden kaynaklandığını belirtti.

Eynehan, bankanın2018-2020 yıllarını kapsayan 3 yıllık stratejisine değinerek şöyle konuştu: “PASHA Bank olarak, ilk stratejik takvimimizde özellikle enerji, maden ve inşaat sektörlerinde önde gelen şirketlere proje finansmanı ile kaynak sağlayarak çok ciddi bir ivme yakaladık. Ayrıca, temel bankacılık faaliyetlerimizi çeşitlendirerek; leasing, forfaiting, alacak finansmanı işlemleriyle reel sektöre desteğimizi sürdürdük. Diğer taraftan, fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirerek borçlanma vadelerimizi uzattık. 2016 yılında başlattığımız bono ihraçlarına, geçtiğimiz yıl Azerbaycan’da gerçekleştirdiğimiz 5 yıl vadeli Eurobond ihracı ile devam ettik. Azerbaycan’da yabancı bir kurumun gerçekleştirdiği ilk ihraç olması özelliği ile bir ilk olan Eurobond ihracı, bankamızın Sermaye Piyasalarında bilinirliğini de artırdı.”

Eynehan, ülkeye değer katacak yatırımları; birikimli insan kaynağı ve güçlü sermaye yapısı ile uzun vadeli finansal ürünlerle kaynak sağlayarak destekleyeceklerini ve bu sayede PASHA Bank’ın yakaladığı büyüme ivmesini önümüzdeki dönemde de sürdüreceğini vurguladı.
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