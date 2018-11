9 ayda yaklaşık 6,4 milyar liralık yatırım yaptık

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, her zaman ve her koşulda yeni yatırımlara ve atılımlara devam ettiklerini belirterek, "Son 5 senede yaptığımız yaklaşık 35 milyar TL'lik yatırımın üzerine bu yılın 9 ayında yaklaşık 6,4 milyar TL yatırım gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Koç Holding'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin, Türkiye'nin dört bir yanındaki Koç topluluğu bayilerini bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlediği Anadolu Buluşmaları'nın 27'ncisi Adana'da gerçekleşti.

Koç Topluluğu'nun Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Niğde ve Osmaniye'deki 300'e yakın bayisinin bir araya geldiği etkinliğin açılışında konuşan Ömer Koç, dünya genelinde iş yapma biçimlerinin ve tüketici alışkanlıklarının önemli bir değişim geçirdiğini bildirdi.

"Dördüncü Endüstri Devrimi" ya da "Dijital Çağ" olarak adlandırılan bu yeni dönemde ancak teknolojiyi ve kaynaklarını etkin kullanan ülkelerin dünyada söz sahibi olabileceğini vurgulayan Koç, böyle bir küresel tablo içinde, Türkiye'yi yeni dijital çağda rekabetçi kılacak ortamın hazırlanması da önem kazandığını kaydetti.

Koç, "Bu çerçevede ülkemiz de dünyadaki baş döndürücü gelişime ve değişime ayak uyduracak; hatta bunu şekillendirecek nesilleri yetiştirebildiğimiz ölçüde aydınlık ve çağdaş bir geleceğimiz olacağına inanıyorum. 100. yılımıza doğru emin adımlarla ilerlerken küreselleşmeye, yenilikçiliğe, teknolojiye ve yaratıcılığa verdiğimiz önemle büyümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Başarılarımız, ülkemize ve insanımıza duyduğumuz sevgi ve bağlılığın neticesi"



Koç, merhum Vehbi Koç'un "Ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız" sözünün ışığında topluluğun kuruluşundan bu yana Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine öncülük etmeye, değer katmaya odaklandıklarını bildirdi.

"Her zaman, her koşulda, yılmadan, cesaretle ve sorumlulukla art arda yeni yatırımlara ve atılımlara devam ettik." ifadesini kullanan Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin kalkınmasındaki itici güç olmaya gayret gösterdik. 90 yılı aşkın süredir devam ettirdiğimiz başarılarımızı, ülkemize ve insanımıza duyduğumuz sevginin ve bağlılığın bir neticesi olarak nitelendiriyorum. Asıl başarımızın yarattığımız şirketler veya ürünler değil, güçlü itibarımız ve istikrarla temsil ettiğimiz değerler olduğuna inanıyorum. Kuruluşumuzdan bu yana üzerine titreyerek koruduğumuz değerlerimizin, laik cumhuriyetin ilke ve devrimlerine bağlılığımızın, bugün ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu görüyoruz. Türk iş dünyasının öncü kuruluşu olarak her konuda ve her alanda, dürüst ve adil iş yapış şeklimizden, ürünlerimizin kalitesine, markalarımızdan teknoloji gücümüze kadar dünya standartlarını ve en iyiyi hedef alıyor ve bu azimle çalışıyoruz."



- "Kombine ciromuz milli gelirin yüzde 7'sine eşdeğer"



Koç, yurt içinde ve yurt dışında yaşanan ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ülke sanayisine en fazla yatırım yapan topluluk olmayı sürdürdüklerini belirterek, şu bilgileri verdi.

"Son 5 senede yaptığımız yaklaşık 35 milyar TL'lik yatırımın üzerine bu yılın 9 ayında yaklaşık 6,4 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Yatırımlarımıza devam ederken mali yapımızı sağlam tutuyor, risk yönetimi sistemlerimize özel önem vermeyi sürdürüyoruz. Bu hassasiyetimizin özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda daha da önem kazandığını görüyoruz. Topluluğumuzun yarattığı kombine ciro, Türkiye milli gelirinin yüzde 7'sine eşdeğerdir. Şirketlerimiz ülkemizin ihracatının yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Ne mutlu ki, bu sene de ciro büyüklüğü ve ihracat sıralamalarının ilk 10'unda dört şirketimiz yer aldı.

İhracat pazarlarımızı çeşitlendirme stratejimizin yine bu dönemde ne kadar doğru bir karar olduğunu görüyoruz. Elde ettiğimiz gelirler sonucu Topluluk olarak ödediğimiz vergiler, ülkemizin vergi gelirlerinin yüzde 8’ine tekabül etmektedir."

Koç, Türkiye'deki özel sektör Ar-Ge yatırımlarında, Ar-Ge merkezi sayısında ve Ar-Ge personeli istihdamında açık ara önde olduklarını belirterek, 2007-2017 döneminde yaklaşık 8,2 milyar liralık Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ömer Koç, "Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerimizin piyasa değeri toplam piyasa değerinin yüzde 19'udur. En büyük piyasa değerine sahip şirket Koç Holding'dir. En önemlisi de ülkemize gurur kaynağı kurumlar ve insanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Yıllardır iftiharla taşıdığımız bu bayrak, bayilerimizle birlikte ülkemiz için yarattığımız en büyük değerdir. Sayısı sekiz bini aşan bu bayi gücü, Topluluğumuzun en önemli rekabet avantajıdır." ifadelerini kullandı.



- "Dijital dönüşüme de liderlik etmeyi hedefliyoruz"



Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu ise iş modellerinin hızla değişitiğini ve dönüştüğünü belirterek, bu kapsamda yeni teknolojiler ve iş modelleriyle hep bir adım önde olmaya, çevre dostu, üstün nitelikli ürünler ve hizmetlerle tüketicileri için değer yaratmaya ve pazar liderliklerini pekiştirmeye devam ettiklerini anlattı.

"Küresel vizyonumuz ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz çerçevesinde teknoloji, Ar-Ge, inovasyon ve insan kaynağımızı geliştirmek için kesintisiz yatırım yapıyoruz." ifadesini kullanan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Bu hedefle, dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlardan en etkin şekilde faydalanıp yeni büyüme alanları yaratmak üzere Koç Holding liderliğinde 'Dijital Dönüşüm Programı' başlattık. Amacımız dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlardan tüm şirketlerimizin en yüksek seviyede yararlanmasını sağlamak, müşterilerimize benzersiz bir deneyim ve ilave değer yaratmak, hızla değişen rekabet ortamında şirketlerimizi daha da güçlendirmek ve gelecek vaat eden yeni iş alanları yaratmak. Böylece Türkiye'de dijital dönüşüme de liderlik etmeyi ve ülkemizin geleceğine değer katmayı hedefliyoruz."