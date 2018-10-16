İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İngiltere İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Devrim Çubukçu, Türkiye ve İngiltere’nin iki güçlü ortak olarak yollarına devam etmesi gerektiğini belirterek, "İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) ile yapacağı anlaşmaya paralel olarak, zaman kaybetmeden Türkiye ile imzalanması gündemde olan serbest ticaret anlaşması büyük bir önem taşıyor." dedi.



Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından DEİK iş birliğiyle düzenlenen 9. İngiltere-Türkiye İş Forumu, Hilton Bosphorus Otel'de gerçekleştirildi.

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Devrim Çubukçu, forumun açılışında yaptığı konuşmada, İngiltere ile Türkiye’nin, uzun yıllardan beri güçlü müttefik ve stratejik ortaklardan olduğunu söyledi.



Çubukçu, son 10 yılda stratejik ortaklığın karşılıklı imzalanan anlaşmalarla daha da derinleştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"2010 yılında dönemin Başbakanı David Cameron’un Türkiye’yi ziyareti sırasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması; ticaret, savunma, güvenlik, enerji ve dış politika alanlarında bugüne kadar önemli ilerlemelere olanak sağladı. Buna Londra Borsası ile Borsa İstanbul arasında 2015 yılında, Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Ajansı (UKEF) ile Türk Eximbank'ı arasında 2017 yılında imzalanan ve Türkiye ile ticaret yapan İngiliz şirketlerini destekleyen çerçeve anlaşmaları da eklemeliyiz. Türkiye-İngiltere arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerde süregelen istikrar, stratejik iş birliğimizin, hiç kuşkusuz en önemli unsurlarından... Diğer önemli gösterge ise İngiltere’nin Türkiye’ye AB üyelik sürecinde verdiği değerli ve samimi destektir."



İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı aldığını anımsatan Çubukçu, gelecek yılın mart ayına kadar ayrılık sürecinin netleşerek resmen yürürlüğe girmesinin beklendiğini bildirdi.





- "Brexit sonrası Ankara Anlaşması'nın da geleceği belirsizdir"





Devrim Çubukçu, Brexit süreciyle ilgili olarak tüm olasılıklara hazırlıklı olmak gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türk iş dünyası olarak, İngiltere ile mükemmel boyutta olan ticari ilişkilerimizin olumsuz bir Brexit senaryosundan etkilenmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle her iki ülke yetkililerine ve muadil kurumlara, Brexit görüşmelerinin sekteye uğraması halinde geçiş dönemi olmaksızın önümüzdeki sene 29 Mart'tan sonra süregelen iş birliğinin devam etmesine olanak tanıyan ikili bir serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasını teşvik etmeleri yönünde çağrıda bulunmak istiyorum.

Brexit sonrası Türkiye ile İngiltere arasında zamanlıca bir serbest ticaret anlaşması imzalanamaması durumunda Türkiye’nin Birleşik Krallık'a ihracatı gümrük tarifesi bariyerine takılacak ve ciddi bir şekilde etkilenecektir. Tarife dışı engeller, iş yapma maliyetini artıracak ve her iki ülke arasındaki ikili ticareti zayıflatacaktır. Bu gelişme, İngiltere ve Türkiye merkezli şirketler için Avrupa çapında tedarik zincirlerini bozacaktır. Türkiye, otomotiv, perakendecilik ve savunma gibi çeşitli sektörleri kapsayan tedarik zinciri üretiminin çok önemli bir bileşenidir. Brexit sonrası iki ülke arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması'nın da geleceği belirsizdir. Bu konunun da dikkatlice değerlendirilmesinin öneminin altını çizmek isterim. Dolayısıyla Brexit ile gelen büyük değişim çerçevesinde Türkiye ve İngiltere arasındaki ekonomik ilişkileri artık daha farklı bir çerçeveden değerlendirmemiz gerekeceği açıktır. Ülkelerin birçoğunun ticaret hacminin daraldığı bir dünyada, Türkiye ve İngiltere’nin iki güçlü ortak olarak yollarına devam etmeleri gerekiyor. Bu kapsamda, İngiltere’nin AB ile yapacağı anlaşmaya paralel olarak, zaman kaybetmeden Türkiye ile imzalanması gündemde olan serbest ticaret anlaşması büyük bir önem taşıyor."





- "İngiltere ile AB arasındaki ilişkiler bir kavşak noktasında"







Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürü Mehmet Tan da İngiltere'nin, Türkiye için geniş kapsamlı iş birliği yaptığı çok özel bir ortak olduğunu söyledi.



Tan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını belirterek, "2018 yılının ilk 8 ayında İngiltere'nin Türkiye'ye ihracatı, 2015 yılındaki ihracatını aşmış durumda. Bu çok önemli ve umut vadeden bir gelişme. İngiltere, Türk firmaları için çok önemli bir yatırım noktası olmaya başladı. Bu anlamda da Türk yatırımcılarının İngiltere'ye artan bir ilgisine şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla iki ülke arasında karşılıklı bağımlılığın giderek arttığını ve geliştiğini, ilişkilerin zemininin daha da güçlendiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

İki ülke arasında otomotiv, tekstil, makine gibi klasik sektörlerin yanı sıra savunma, havacılık, yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlarda da giderek artan iş birliği olduğunu vurgulayan Tan, söz konusu ilişkilerin daha da sağlamlaştırılmasının görevleri olduğunu söyledi.



İki ülke arasındaki ticaretin sıfır vergi çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini ifade eden Tan, şunları kaydetti:

"Teknik düzenlemeler anlamında da ortak zemin sayesinde herhangi bir sorun yaşanmadan, akmasına imkan veren bir zeminimiz var. İngiltere ile AB arasındaki ilişkiler bir kavşak noktasında. AB ile İngiltere arasındaki ayrılığın sorunsuz bir şekilde bir anlaşmayla gerçekleşmesi, iki tarafın çıkarına olduğu gibi, bütün dünyanın da yararınadır. Ekonomik, politik ve ticari alanlarda ciddi sorunların küresel ölçekte yaşandığı dünyamızda, AB ile İngiltere'nin sorunlu bir şekilde ayrılması, olumsuz trende yeni bir halka ekleyecektir. İki tarafın dünyaya olumlu örnek olacağından şüphemiz yok."





- "Esen rüzgarlar, asla Türkiye ağacını sarsamaz"





TBCCI Başkanı Emma Edhem ise Brexit sürecine rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin olumsuz etkilenmeyeceğini söyledi.



Türkiye ekonomisinin güçlü pozisyonunu koruduğunu vurgulayan Edhem, "Kimi zaman bir sarsıntı ya da tökezleme olabilir ama Türkiye, her zaman toparlamayı başarmıştır. Ben Türkiye'yi güçlü kökleri olan bir ağaca benzetiyorum. Esen rüzgarlar asla Türkiye ağacını sarsamaz. Türkiye'nin çalışmaya hazır genç nüfusu var. Türkiye, ticari bir konuma da sahip. Türkiye’nin altyapısı da güçlü, coğrafi avantajı var. Enerji koridorlarının arasında bulunuyor. Bütün bu faktörleri bir araya getirdiğimizde Türkiye'nin çok güçlü kökleri olduğunu biliyoruz. Bu yüzden esen rüzgarlar da bu sağlam köklerden dolayı Türkiye'yi sarsamaz." ifadelerini kullandı.



Edhem, yakında açılışı yapılacak olan yeni havalimanının da dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacağını, havalimanının, açılışından önce birçok ödül aldığını bildirdi.

İngiltere'nin Türkiye ile savunma sanayisinde birçok iş birliği yaptığını ifade eden Edhem, birlikte yapılan stratejik çalışmaların, iki ülke arasındaki iş birliğine duyulan güveni ortaya koyduğunu söyledi.



Edhem, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin arttığını belirterek, 2018 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmini 20 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.





