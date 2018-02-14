9. KSP Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, "Kimya sektörünü Sanayi 4.0'a giderken ve cari açığın azaltılmasında en önemli sektör olarak görüyoruz." dedi.

Çelik, Anemon Ankara Hotel'de gerçekleştirilen 9. Kimya Sektör Platformu (KSP) Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası'nda yaptığı konuşmada, petrokimyanın üzerinde yatırım yapılması gereken en önemli sektör olduğunu söyledi.

Petrokimya sektöründeki eksikliği gidermek için çalıştıklarını ifade eden Çelik, "Petrokimya sektörü her tarafa dokunan ve devrim yapacak bir alan. Herkesin bu sektörle ilgili 'Ben ne yaparım da bu sektör mesafe alır?' diye düşünmesi gerekir. Bu sektörün ekonomimize çok şey katacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Çelik, yerlilik ve milliliğin ne kadar önemli olduğunun terörle mücadele operasyonlarında da görüldüğüne işaret ederek, "Ne kadar dışarıya muhtaç olursanız, o kadar ezik olursunuz. Ham maddede ithalata bağımlıysanız zorluk var demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi 4.0'ın geleceğin mecburiyetleri arasında olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Kimya sektörünü, Sanayi 4.0'a giderken ve cari açığın azaltılmasında en önemli sektör olarak görüyoruz. Gerek istihdamın artırılması gerekse cari açığın azaltılması için bu sektöre vermemiz gereken önemi biraz daha artırmamız gerekiyor. O da araştırmaları çoğaltmak, yatırımcıya gerekli şartları hazırlamak, Ar-Ge faaliyetleriyle yatırımcıların desteklenmesini temin etmek ve toplumda bu sektörün farkındalığını artırmaktan geçiyor. Yine dış ticaret açığımızdaki yüksekliğin bir bölümü bu sektörden kaynaklanıyor. Bu sektörün daha fazla desteklenmesi yönünde daha iyi neticeler alınacağını düşünüyorum."

- "Kimya sektörü stratejik önceliğimiz"

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut da Ajansın Türkiye'ye daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekmek amacıyla kurulduğunu belirterek, uluslararası yatırımcılara Türkiye'ye yapacakları yatırımların her aşamasında destek verdiklerini bildirdi.

Ajans olarak bazı sektörel önceliklerinin olduğunu dile getiren Ermut, "Ülkemizde daha fazla istihdam sağlayacak, ihracatımızı artırıp ithalata bağımlılığımızı azaltacak, teknoloji transferine olanak sağlayacak ve Ar-Ge'ye yönelik olacak yatırımlara daha çok yoğunlaşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ermut, uzun vadeli sermaye girişi sağlayan yabancı yatırımların, yerli firmaların küresel değer zincirine entegrasyonuna ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlamasını beklediklerinin altını çizerek, bu anlamda kimya sektörünün ve kimya yatırımlarının kendileri için stratejik öncelik taşıdığını söyledi.

Kimya sektörünün ithalata dayalı olmasının bu önceliklendirmede belirleyici olduğuna işaret eden Ermut, şöyle konuştu:

"Kurulan her bir tesis aynı zamanda sektördeki dış ticaret açığının azalmasına katkı sağlıyor. Ajans olarak sektör önceliklendirme stratejimiz doğrultusunda yaptığımız bir endekste, ithal ikame, doğrudan yatırım potansiyeli, teknoloji yoğunluğu, istihdam, sermaye, ihracat potansiyeli gibi faktörler bir araya getirildiğinde, kimya, plastik ve kauçuk sektörleri ilk 3 öncelikli sektör arasında yerini alıyor. Bu önceliklendirmenin sonucunda, ajansımızın kurulduğu yıldan bu yana, petrol ve plastik ürün imalatını da dahil ettiğimizde, kimya sektöründe 11 milyar doları aşan bir doğrudan yatırımın ülkemize geldiğini gözlemlemekteyiz."

Ermut, 2006-2017 yıllarında uluslararası şirketlerin Türkiye'de kimya sektörüne 116 adet sıfırdan yatırım ve 62 adet birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirdiğini belirterek, "Uluslararası yatırımcıların Türk kimya sanayisine olan ilgilerinin artarak devam ettiğini görmekteyiz. Dünya genelinde kimya sektöründe her yıl yaklaşık 120 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım gerçekleşiyor. Bu pastadan aldığımız payın da giderek artacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sanayinin kimyaya ihtiyacı var"

KSP Başkanı Reha Gür de kimyanın Türkiye'nin en kritik ve önemli sektörlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Gelişmekte olan ülkelerin sanayiye, sanayinin de kimyaya ihtiyacı var. Dolayısıyla kimya sektörünü her anlamda desteklemek zorunda olduğumuz bir dönemden geçmekteyiz." dedi.

Türkiye'nin petrokimyaya ihtiyacının her geçen gün arttığına dikkati çeken Gür, "Türkiye'nin bir petrol ülkesi olmamasından hareketle petrokimyanın olmasının çok mantıklı gelmediği söylenir fakat bugün Güney Kore gibi hiç petrolü olmadığı halde petrokimyada çok kuvvetli hale gelmiş örnekleri görmekteyiz." diye konuştu.

Gür, kimya sektörünün 40'tan fazla alt sektöre hitap ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Otomotiv, beyaz eşya, elektronik, inşaat, telekomünikasyon, ulaşım gereçleri gibi birçok sektöre biz hizmet ediyoruz. Bu anlamda kimya ve petrokimyanın bir an önce adım atılması gereken sektörler durumunda olduğunu görüyoruz. Bugün burada yapmamız gereken, sorunları çok net bir şekilde ortaya koymak, paydaşlarımızla çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirip, takım çalışması halinde ilerleyerek sonuca gitmek olacak."