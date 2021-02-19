9 şiddetinde depremde bile ayakta kaldı

Enerji sektörünün güvenilir gücü Teksan, jeneratörlerinin sismik sertifikalandırma sürecini başarı ile tamamladı. Alanında dünyanın önde gelen uluslararası akredite test ve sertifikasyon firması VMC Group tarafından ilgili standartlara göre istenen zorlu sismik dayanım testlerini üstün bir performansla geçen Teksan markalı jeneratörler, 9 şiddetindeki depremde bile güvenli bir şekilde çalışabileceklerini ispatladı.

Jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı Türkiye için deprem, gündemin değişmeyen maddesi olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda deprem güvenliğini sağlayan çözümler büyük önem taşıyor. Hastanelerden fabrikalara, okullardan evlere, otobanlardan havalimanlarına kadar çok geniş bir alanda kullanılan ve kesintisiz enerjinin garantörü olan jeneratörler için de depreme dayanıklılık büyük önem taşıyor.

Ulusal ve uluslararası pek çok projenin çözüm ortağı olan Teksan, ürünlerinin sismik dayanımlarını ölçmek için uluslararası akredite test ve sertifikasyon firması VMC Group tarafından IEC 60063-3-3:2019, IBC2018 ve EC 8 standartlarına göre yapılan testlerde üstün performans göstererek sertifikalandırılmaya hak kazandı. Sertifika süreci öncesinde Teksan Ar-Ge Merkezi’nde ürünlerinin tasarım ve simülasyonlarını yapan Teksan, ardından İtalya’da bulunan Eurocentre Akredite Laboratuvarı’na ürünlerini gönderdi ve yapılan testler sonucunda en üst seviyeden sertifika almayı başardı.

Uzun bir test ve laboratuvar sürecine tabi tutulan Teksan jeneratörler, IEC 60063-3-3:2019, IBC2018 ve EC 8 standartlarına uygun şekilde test edilip onaylandı. Teksan, IEC 60063-3:2019 standartlarına göre akredite edilmiş bir laboratuvarda bu standartlara göre sertifikalandırılmış ilk jeneratör üreticisi olmayı başardı. Testler sırasında 2.8g şiddetinde ivmelenmelere yani yaklaşık 9 şiddetinde bir depreme maruz kalan Teksan Jeneratörler, IEC 60063-3-3:2019 standardına göre en yüksek seviye olarak kabul edilen Zone 4 seviyesinden sertifikalandırılmış oldu.