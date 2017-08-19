9. Uluslararası Fındık Kongresi

GİRESUN (AA) - Samsun'da düzenlenen "Uluslararası Fındık Kongresi"ne katılan akademisyenler ve bilim insanları, Fındık Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.

Dünyada 4 yılda bir yapılan, bu yıl da Samsun'da gerçekleştirilen kongreye 17 ülkeden katılan akademisyen ve bilim insanları, Fındık Araştırma Enstitüsü'ne gelerek, kurumun çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı, daha sonra da buradaki fındıkları inceledi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, ziyarette yaptığı konuşmada, Uluslararası Fındık Kongresi'nin ülkenin ve fındığın tanıtımı için önemli bir organizasyon ve kaliteli üretimin artırılması için önemli bir basamak olduğuna işaret etti.

Sarıfakıoğulları, bu etkinlikten çıkacak sonuçların Türk fındığının önemini daha da artırmasını diledi.

Kongreye ev sahipliği yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Tuncer de "Dünyanın 17 farklı ülkesinden insanları buraya getirdik. Konuklarımız özelleşmiş bir ürünle ilgili özel bir enstitü olduğunu görsünler istedik." dedi.

Kongrede 150'den fazla sunum yapıldığını anlatan Tuncer, onur verici ciddi dönüşler aldıklarını söyledi.

Tuncer, fındığın milli bir ürün olduğuna ancak dünyada yeni rakipler çıkmaya başladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bizim çok acilen kısa vadeli tartışmaları bir kenara bırakıp, 'fındığa bizden bin sene sonra başlayan ülkeler dönümde çok fazla verim alırken bizimki neden düşük, neden anavatan sayılan ülkeden düşük verim alıyoruz?' diye sormamız lazım. Biz bunu artırsak iyi gelir elde ederiz ve pazarda çok daha ciddi bir noktaya geliriz. Rakiplerimize bu konuda fırsat tanımamamız gerekiyor."



