İSTANBUL (AA) - AA Finans "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yüzde 3,8 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Haziran Pazartesi günü açıklanacak 2017 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımı ile sonuçlandı.
Ekonomistlerin yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,8 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin 1. çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 5,2, en düşük ise yüzde 2 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,4 oldu. Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 4,1 ve en düşük yüzde 2,6 seviyesinde kaldı.
Türkiye ekonomisi 2016'da yüzde 2,9 büyürken, 2016'nın son çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 3,5 olmuştu.
AA Finans 1. çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
- AA Finans Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler büyümenin 1. çeyrekte yüzde 3,8 olmasını bekliyor - Ekonomistlerin 2017 yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3,4 oldu
08 Haziran 2017 Perşembe 15:28
İSTANBUL (AA) - AA Finans "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yüzde 3,8 artmasını bekliyor.