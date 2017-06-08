AA Finans 1. çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yüzde 3,8 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Haziran Pazartesi günü açıklanacak 2017 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımı ile sonuçlandı.

Ekonomistlerin yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,8 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin 1. çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 5,2, en düşük ise yüzde 2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,4 oldu. Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 4,1 ve en düşük yüzde 2,6 seviyesinde kaldı.

Türkiye ekonomisi 2016'da yüzde 2,9 büyürken, 2016'nın son çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 3,5 olmuştu.