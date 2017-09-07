AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 5,4 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Eylül Pazartesi günü açıklanacak 2017 yılı 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin yılın 2. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5,4 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistlerin 2. çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 6,3, en düşük ise yüzde 4,2 oldu.

Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 5,7, en düşük yüzde 4 oldu.

Türkiye ekonomisi 2016'da yüzde 2,9 büyürken, 2017'nin ilk çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 5 olarak gerçekleşti.