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AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi sonuçlandı

- Ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 800 milyon dolar açık vereceğini öngörüyor - Ankete göre, cari işlemler açığının 2019 sonunda 19,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi sonuçlandı
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İSTANBUL (AA) - AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ocak ayı cari işlemler hesabının 800 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Mart Pazartesi günü açıklanacak Ocak 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler ocak ayı cari işlemler hesabının 800 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi 600 milyon dolar ila 1,2 milyar dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 19,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 28 milyar dolar, en düşük beklenti ise 12 milyar dolar oldu.

Cari işlemler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018'de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar olmuştu.

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