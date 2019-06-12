AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayı cari işlemler hesabının 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor.



AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 14 Haziran Cuma günü açıklanacak Nisan 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistler nisan ayı cari işlemler hesabının 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi, 300 milyon dolar ile 1,9 milyar dolar arasında yer aldı.



Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 10 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 17,5 milyar dolar olurken, en düşük beklentisi ise 4,5 milyar dolar oldu.



Cari işlemler dengesi, martta 589 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 12 milyar 829 milyon dolar olmuştu.