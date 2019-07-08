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AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi sonuçlandı

- Ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 300 milyon dolar fazla vereceğini öngörüyor - Ankete göre, cari işlemler açığının 2019 sonunda 8,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi sonuçlandı
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İSTANBUL (AA) - AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayı cari işlemler hesabının 300 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Temmuz Perşembe açıklanacak Mayıs 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler mayıs ayı cari işlemler hesabının 300 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler dengesi beklentisi, 900 milyon dolar fazla ile 600 milyon dolar açık arasında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 8,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 13,5 milyar dolar olurken, en düşük beklenti ise 1,7 milyar dolar oldu.

Cari işlemler dengesi, nisanda 1 milyar 334 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 634 milyon dolar olmuştu.

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