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AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

- Ankete katılan ekonomistler, sanayi üretim endeksinin 2018'in aralık ayında yüzde 6,8 azalmasını bekliyor

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
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İSTANBUL (AA) - AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 14 Şubat Perşembe günü açıklanacak 2018 yılının aralık ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 6,8 azalış yönünde oldu.

Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde eksi 4 ila yüzde eksi 9 aralığında yer aldı.

Aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 7,2 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 0,8 yükseleceği tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, 2018'in kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 6,5, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de aylık bazda yüzde 0,3 gerilemişti.

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AA FinansSanayi Üretimi Beklenti Anketi
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