AA Finans'ın 2016 yılı

İSTANBUL (AA) - "AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, 2016 yılında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 7,83 artmasını bekliyor.



AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2017 Salı günü açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,83 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin 2016 yılı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 7,40 ve en yüksek yüzde 8,49 aralığında yer aldı.



- Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 0,99





Ekonomistler aralık ayında enflasyonun yüzde 0,99 artacağını hesaplarken, enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,55 ve en yüksek yüzde 1,60 oldu. Enflasyon kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış göstermişti.