Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam situs inversus totalis havalimanı Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Dolar/TL 3,43'ün üzerinde
Yılın en düşük seviyesinde
Kodlamayı kolay öğretecek
Kodlamayı kolay öğretecek
Yeni nesli tanıtıldı
Yeni nesli tanıtıldı
Balık tezgahları şenlendi
Balık tezgahları şenlendi

AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,15 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL(AA) - AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Eylül Salı günü açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,15 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,15 ve en yüksek yüzde 0,45 aralığında yer aldı.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9,38

Ekonomistlerin 2017 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 9,38 oldu. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisinin en düşük yüzde 8,80 ve en yüksek yüzde 9,80 olduğu görüldü.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,15) göre, bir önceki ay yüzde 9,79 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,27'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Muhabir: Bekir Gürdamar

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AA Finans Enflasyon Beklenti AnketiEkonomiEnflasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5