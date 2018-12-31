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AA Finans'ın aralık ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

- Ekonomistler, aralık enflasyonun yüzde 0,34 azalmasını bekliyor - Ankete katılan ekonomistler, 2018'de enflasyonun yüzde 20,36 olacağını tahmin ediyor

AA Finans'ın aralık ayı
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İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,34 azalmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Ocak Perşembe günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde eksi 0,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,93, en yüksek yüzde 0,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 20,36 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 19,67, en yüksek yüzde 21,00 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 22,57 düzeyinde gerçekleşmişti.

Enflasyon, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,44 gerileme göstermişti.

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AA FinansEnflasyon Beklenti Anketi
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