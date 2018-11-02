AA Finans'ın ekim ayı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,93 artmasını bekliyor.



AA Finans'ın TÜİK tarafından 5 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,93 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,15, en yüksek yüzde 3,20 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 23,52 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 22, en yüksek yüzde 25,50 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 21,84 düzeyinde gerçekleşmişti.



Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,93) göre, bir önceki ay yüzde 24,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 24,34'e gerileyeceğini hesaplanıyor.



Enflasyon, eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,30 artış göstermişti.