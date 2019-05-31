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AA Finans'ın mayıs ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

- Ekonomistler, mayısta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,28 artmasını bekliyor - Ankete katılan ekonomistler, enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 16,01 olacağını tahmin ediyor

AA Finans'ın mayıs ayı
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İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,28 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,72, en yüksek yüzde 1,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16,01 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 14,50, en yüksek yüzde 18,00 oldu.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,28) göre, bir önceki ay yüzde 19,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,10'a gerileyeceği hesaplanıyor.

Enflasyon nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,69 artış göstermişti.

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