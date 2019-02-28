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AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

- AA Finans anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
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İSTANBUL (AA) - AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 6 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemiyor.

16 Ocak'ta gerçekleştirilen PPK toplantısında değişiklik yapılmayarak politika faizi yüzde 24,00 seviyesinde sabit bırakılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
AA Finansın PPK Beklenti Anketi
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