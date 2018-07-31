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AA Finans'ın temmuz ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

- Ekonomistler, temmuzda enflasyonun yüzde 1,10 artmasını bekliyor - Ankete katılan ekonomistler, 2018'de enflasyonun yüzde 14,64 olacağını tahmin ediyor

AA Finans'ın temmuz ayı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,10 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Ağustos Cuma günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,40, en yüksek yüzde 2,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,64 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,40, en yüksek yüzde 17,15 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12,27 düzeyinde gerçekleşmişti.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 15,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,48'e yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,61 artış göstermişti.

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AA Finans Enflasyon Beklenti AnketiTÜİK
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