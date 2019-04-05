Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon mersin LOCARD
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

AA ile Polonya Haber Ajansı arasında iş birliği anlaşması

- Anlaşma, iki ajansın İngilizce haberlerinin karşılıklı kullanılmasına imkan tanıyor

AA ile Polonya Haber Ajansı arasında iş birliği anlaşması
banner17

BERLİN (AA) - Anadolu Ajansı (AA) ile Polonya Haber Ajansı (PAP) arasında İngilizce haberlerin karşılıklı kullanıma yönelik iş birliği anlaşması imzalandı.

Almanya’nın başkenti Berlin'de Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Konferansı kapsamında düzenlenen törende iş birliği anlaşmasına AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile PAP Başkanı Wojciech Surmacz imza attı.

İki haber ajansı arasındaki anlaşma, İngilizce yayınlanan haberlerin karşılıklı değişimine imkan verecek.

Ajansların ikili anlaşmalarla, müşterilerine uzak bölgelerden de sıcak haber sunabilme imkanına sahip olacaklarını belirten Mutanoğlu, “Anadolu Ajansı olarak ülkeler arasında iş birliğini önemsiyoruz. Biz de medya olarak iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye ve Polonya'nın en önemli iki ajansının birbirine dostluk eli uzatması, iki ülke arasında siyasi ve ekonomik ilişkilere katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Mutanoğlu, dijitalleşme ile dezenformasyonun yükselişine dikkati çekerek, ülke haber ajansları arasındaki iş birliğinin dünyanın içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında gerekli olduğunu vurguladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu AjansıEANAMetin MutanoğluPAPPolonya Haber Ajansı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5