AA ve TİKA iş birliğinde

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) koordinasyonunda yabancı gazeteciler için düzenlenecek "Enerji Muhabirliği Eğitimi" 30 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesince, AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenecek eğitim programına Filistin, Irak, Lübnan, Mısır, Ürdün, Somali, Sudan ve Tunus'tan 24 kursiyer katılacak.

Program kapsamında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Türkiye Petrollerinden (TP) uzmanların yanı sıra AA Enerji Haberleri Editörleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Oktay Tanrısever ve TurkStream'den Dr. Cenk Pala gibi alanında uzman eğitmenler ders verecek.

Katılımcılara, uluslararası enerji kurumları ve enerji ekonomisi, enerji diplomasisi ve güvenliği, enerji hukuku ve bölgesel enerji politikaları ile enerji muhabirliği, enerji haber yazım teknikleri ve enerji haberlerinde algı gibi alanlarda bilgi aktarılacak.

Pratik bilgi ve saha deneyimlerinin aktarılacağı eğitimde, ilgili kurum ziyaretleri de yapılacak.

Son yıllarda uluslararası ajanslar ve bölgesel medya kuruluşlarıyla iş birliğini artıran AA'nın eğitim programı 30 Temmuz - 10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcıların sertifika alacağı eğitim kapsamında, 78 saatlik pratik ve teorik dersler yer alacak. Programın eğitim dili Arapça olacak ve Türkçe anlatılacak derslerde Arapça'ya simültane çeviri desteği sağlanacak.

Enerji Haberleri Editörlüğü ile 2014'ten bu yana Türk enerji sektörünü ve yatırım olanaklarını dünyaya, uluslararası enerji arenasındaki gelişmeleri ise Türk okuyuculara aktaran AA, Türkiye'de Dünya Enerji Kongresi, Dünya Petrol Kongresi ve Dünya Enerji Düzenleme Konferansı gibi birçok uluslararası etkinliğe de resmi basın sponsorluğu desteği verdi.