AA ve TİKA iş birliğiyle Enerji Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) koordinasyonuyla düzenlenen "Enerji Muhabirliği Eğitimi"ni tamamlayan yabancı gazetecilere törenle sertifikaları verildi.

AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesinde, AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen eğitim programına Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Özbekistan ve Moğalistan'tan 23 gazeteci katıldı.

Son yıllarda uluslararası ajanslar ve bölgesel medya kuruluşlarıyla iş birliğini artıran AA'nın yeni eğitim programının birinci aşaması 23 Ekim - 4 Kasım, ikinci aşaması da 6 -17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. İlk eğitimde 86, ikinci eğitimde de 78 saat pratik ve teorik ders verildi.

Kursiyerlere "temel haber yazım", "enerji muhabirliği" ve "röportaj tekniklerinin" yanı sıra "enerji hukuku", "bölgesel enerji politikaları", "dünyada doğalgaz ve petrol", "AA’nın uluslararası yayın politikaları" ve "uygulamalı görsel teknikler" konularında eğitim verildi.

Ayrıca kursiyerler, Türkiye ve dünyada enerjinin tarihçesi ve mevcut durumu, petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarındaki gelişmeler, enerji diplomasisi ile enerji hukuku gibi mesleki konularda ders aldı.

Programı başarıyla tamamlayan 23 kursiyere törenle başarı ve katılım belgeleri verildi.

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen törende kursiyerler, sertifikalarını AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Eğitim Projeleri Koordinatörlüğü Uzmanı Mirzet Mujezinoviç, AA Enerji Haberleri Editör Yardımcısı Barış Sağlam ve AA Ekonomi Haberleri Editör Yardımcısı Bahattin Gönültaş'tan aldı.

- "Enerjilerimizi birbirimizi ayırmak için değil, birleştirmek için kullanalım"

AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk, AA Haber Akademisinin son yıllarda oldukça önemli projelere imza attığını, hem kurum içi hem de kurum dışı eğitimlerle önemli programlar düzenlendiğini söyledi.

Benzeri eğitimlerin devam edeceğini belirten Öztürk, dünya haritasında savaşların yaşandığı, insanların öldüğü, acıların olduğu coğrafyalara bakıldığında temelde enerjinin bulunduğunu vurguladı.

"Aslında gazetecilik alanında veya dışında en tehlikeli alanlardan bir tanesi enerji alanıdır." diyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Halk bazında veya meslek bazında yakın ülkeler olarak birbirimizi iyi tanımamız lazım. Bu tür münasebetler buna bir zemin hazırlıyor. Gazeteciliğimizi insanlığın yararına sunmamız gerekir. İnsanlığa hakim medya kuruluşları olarak bizim ayrıştırıcı değil, birleştirici olmamız lazım. Güney komşularımıza baktığımızda enerjiden dolayı insanların birbirlerine girdikleri görüyoruz. Bu eğitimde kazanımlarınız oldu, dostluklar da kazandınız.

Burada oluşturacağız ilişkileriniz size ileride lazım olacaktır. Enerjilerimizi birbirimizi ayırmak için değil, birleştirmek için kullanalım. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş da enerjinin ülke ilişkileri ve diplomasiyi belirleyen alan olduğuna dikkati çekerek, "Bu eğitim, bundan dolayı ortak bir dilin oluşturması için bir anlamda katkı sağlamış oldu. Tüm kurumlarımıza ve oralardan gelen uzmanlara teşekkür ediyoruz. AA ve TİKA olarak kamu diplomasisine de katkımız olmuşsa bundan memnun oluruz." diye konuştu.

Çetinkuş, ülkelerine dönecek enerji muhabirlerinin Türkiye'deki izlenimlerini paylaşmalarını dileyerek, bundan sonraki habercilik faaliyetlerinde de bir araya gelmeleri temennisinde bulundu.

- "Umarım hem AA hem de TİKA bizi iyi hatırlar"

Azerbaycan'ın CBC televizyonundan Ekonomi Editörü Vefa Guliyeva da hem AA hem de TİKA'ya teşekkür ederek, eğitimde öğrendiklerinin kendileri için çok değerli olduğunu, enerji kaynakları olmamasına rağmen Türkiye'de gazetecilerin enerji alanını enerji zengini ülkelerdeki gazetecilerden daha iyi bildiğini söyledi.

Eğitmenlerinin çok tecrübeli olduğunu anlatan Guliyeva, şöyle devam etti:

"Enerji sektörüyle ilgili kurumlardan uzmanlar buraya gelerek bize ders verdiler. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Bir kamu kuruluşunun 23 gazeteciye kapıyı açması, çok büyük cesaret gerektirir çünkü bu, en az 23 soru demektir. TİKA'ya da özel olarak teşekkür ederiz. Bir ay, uzun bir süre. Bir ay süresince her gün aynı ciddiyetle bu eğitimin sürdürülmesini minnettarlıkla hatırlayacağız.

AA Enerji Muhabirliği eğitiminin biz ilk yabancı katılımcılarıyız. Umarım hem AA hem de TİKA bizi iyi hatırlar."

Enerji Haberleri Editörlüğü ile 2014'ten bu yana Türk enerji sektörü ve yatırım olanaklarını dünyaya, uluslararası enerji arenasındaki gelişmeleri de Türk okuyuculara aktaran Anadolu Ajansı, Türkiye'de Dünya Enerji Kongresi, Dünya Petrol Kongresi ve Dünya Enerji Düzenleme Konferansı gibi birçok uluslararası etkinliğe de resmi basın sponsorluğu desteği verdi.