AA ve TİKA iş birliğiyle Enerji Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) koordinasyonunda düzenlenen "Enerji Muhabirliği Eğitimi"ni tamamlayan yabancı gazetecilere sertifikaları törenle verildi.

AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesinde, AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen eğitim programına Nijer, Libya, Sudan, Irak, Cezayir, Kamerun, Romanya, Afganistan, Pakistan ve Arnavutluk'tan 21 gazeteci katıldı.

Son yıllarda uluslararası ajanslar ve bölgesel medya kuruluşlarıyla iş birliğini artıran AA'nın, 26 Şubat-9 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği eğitim kapsamında toplam 80 saat pratik ve teorik ders verildi.

Kursiyerlere, "uluslararası enerji kurumları ve enerji ekonomisi", "dünyada doğalgaz", "petrol ve doğalgazın transiti", "dünyada enerji görünümü ve enerji politikaları" ile "enerji haber yazım teknikleri" ve "fotoğrafın habere katkısı" gibi konularda eğitim verildi.

Programı tamamlayan 21 kursiyer, başarı ve katılım belgelerini AA Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle TİKA ve AA uzmanlarından aldı.

- "Türkiye'de enerji ilişkilerine dair çok önemli bir hafıza oluştu"

AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş, törende yaptığı konuşmada, komşu ülke ve bölgelerdeki enerji kaynakları sebebiyle Türkiye'nin jeopolitik konumuna vurgu yaparak, "Bu konum dünya enerji ilişkileri ve enerji diplomasisi açısından Türkiye'nin önemini arttırmakta ve onu, petrol ve doğalgazın transiti konusunda kilit bir ülke yapmaktadır." dedi.

Enerjiyle ilgili tüm toplantılarda Türkiye'nin odak noktası olduğunu ve olmaya devam ettiğini, bu nedenle Türkiye'de enerji ilişkilerine dair çok önemli bir hafıza oluştuğunu kaydeden Çetinkuş, şöyle konuştu:

"Habercilik özelinde de bu hafızanın Anadolu Ajansında olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu Ajansı, enerji haberciliği açısından hem bölgesel hem de ulusal anlamda önemli bir konumda. Anadolu Ajansının yapmış olduğu haberler birçok farklı medya kuruluşunda yer almaktadır. İşte biz de hem kendi personelimize, hem Türkiye'deki medya kuruluşlarında enerji haberleri yazan gazetecilere hem de sizin gibi dost ve kardeş ülkelerden gelen gazetecilerimize bu hafızamızı aktarıyoruz. Bu eğitimi de bunun bir örneği olarak ifade ediliriz."

Hayri Çetinkuş, kursiyerlerin ülkelerine döndüklerinde AA, TİKA ve AA Haber Akademisi'ni yaptıkları haberlerle yad etmelerini de isteyerek, "Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz. AA ve TİKA olarak kamu diplomasisine de bir katkı sunabildiysek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Düşüncelerini paylaşan kursiyerlerden Muhammed Maaroof ise hem AA hem de TİKA'ya teşekkür ederek, eğitmenlerinin enerji alanında çok tecrübeli ve onlardan öğrendiklerinin de çok değerli olduğunu söyledi.

Maaroof, "Eğitim boyunca kendi ülkelerimiz, özellikle Ortadoğu ve Afrika bölgeleri enerji durumu hakkında bilgi sahibi olduk. Bu bilgilerin bundan sonra yapacağımız enerji haberlerine de yansıyacağına inanıyorum. Bu eğitime destek veren tüm kurumlara ve eğitmenlere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Enerji Haberleri Editörlüğü ile 2014'ten bu yana Türk enerji sektörü ve yatırım olanaklarını dünyaya, uluslararası enerji arenasındaki gelişmeleri de Türk okuyuculara aktaran Anadolu Ajansı, Türkiye'de, Dünya Enerji Kongresi, Dünya Petrol Kongresi ve Dünya Enerji Düzenleme Konferansı gibi birçok uluslararası etkinliğe de resmi medya sponsorluğu desteği verdi.