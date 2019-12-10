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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "Gazze'de enkazlar arasında iftar", "Harran'da yaşam" ve "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğraflara oy verdi

AA'nın
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Atilla, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Atilla, "haber" kategorisinde, Mustafa Hassona'nın İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yıkılan evlerin molozları arasında Filistinlilere verilen iftar yemeğini anlatan "Gazze'de enkazlar arasında iftar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını beğenen Atilla, "spor" kategorisinde ise tercihini, kendisine protez malzemeleri sağlayan firma yetkilisinin yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan milli sporcu Hamit Demir'in bulunduğu "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı Ayhan İşcen'in fotoğrafından yana kullandı.

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