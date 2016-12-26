Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Kalkınma Bakanı Elvan, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı

AA'nın

ANKARA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Elvan, makamında "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Bakan Elvan, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün çektiği, Kısıklı'daki Millet Parkı'nda toplanan vatandaşlar ve STK'ların Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto ettiği "Türkiye darbe girişimine karşı tek yürek" isimli fotoğrafa oy verdi.

Yaşam kategorisindeki fotoğraflar arasından ise Elvan, Agoes Rudianto'nun "Denizden plastik çöp toplayan çocuklar" adlı fotoğrafını beğendi.

Elvan, spor kategorisinde de Volkan Furuncu'nun "Muhammed Ali'nin vefatı" adlı fotoğrafına oy verdi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kalkınma BakanıLütfi ElvanYılın Fotoğrafları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.