ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Palandöken, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı, daha sonra "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.



İlk olarak "Haber" kategorisini inceleyen Palandöken, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına alıp, gözlerini bağlayarak götürdüğü 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu konu alan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğrafa oy verdi.



Palandöken, "Yaşam" kategorisinde oyunu, Ali Jadallah'ın, İsrail ambargosu altındaki Gazze'de, tıbbi yoksunluklar nedeniyle tedavi olamayan ve protez bacağa kavuşma hayali kuran Filistinli çocuğun görüldüğü "Engelli kardeşlerin yaşamı" başlıklı fotoğraf karesinden yana kullandı.

TESK Başkanı Palandöken'in "Spor" kategorisindeki tercihi ise Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından yaşanan coşkuyu anlatan "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraf oldu.

AA'nın en güvenilir ajans olduğunu belirten Palandöken, "AA'nın logosu, güvenilir bir haber olduğunu gösteren ve inandırıcı olmasını sağlayan bir ögedir." dedi.

Palandöken, fotoğrafların etkileyici olduğunu vurgulayarak, "16 yaşındaki çocuğa yapılan muamele Türkiye'de olmaz. Bizde orantısız güç kullanılmaz. Bunları görünce ülkemizde demokrasinin ne kadar iyi oturduğunu görüyoruz." diye konuştu.