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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- TKDK Başkanı Hakan Kalender Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA'nın
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ANKARA (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Hakan Kalender, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Kalender, AA'nın internet sitesinde oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra, AA foto muhabirlerince çekilen kareleri inceledi ve oyunu kullandı.

"Haber" kategorisinde Kayhan Özer'in çektiği "Seçim zaferi" başlıklı fotoğrafa oy veren Kalender, "Spor" kategorisinde ise oyunu Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğrafından yana kullandı.

Kalender, 15 fotoğrafın yer aldığı "Yaşam" kategorisinde de Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Kalender, "Verdiğimiz desteklerle arı üreticilerinin sayısının artması bizi memnun ediyor. Bu tür fotoğraflar üreticilere verilen önemi aktarıyor." dedi.

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