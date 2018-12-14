banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon Diane Arcas
Yeni başkan Mustafa Seçkin
Seçkin başkan oldu
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları 2018" oylamasına katıldı

AA'nın
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

Mandal, TÜBİTAK'ta, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Haber" kategorisinde, Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri" başlıklı fotoğrafına oy veren Mandal, Doğu Guta'da insanlık sınırlarının zorlandığını söyledi. Fotoğrafın, kendisini duygulandırdığını dile getiren Mandal, "Bu kare, artık tüm dünyanın bildiği bir sürecin, ne yazık ki hala yönetilmediğinin en acı göstergesi." dedi.

Mandal, "Yaşam" kategorisinde de Burak Milli tarafından çekilen "Dolunay ve yerli İHA" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" başlıklı fotoğrafına oy veren Mandal, spor gündeminden aklında kalan en güzel karenin bu olduğunu ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" OylamasıHasan MandalTÜBİTAK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1