ANKARA (AA) - Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Mücahit Civriz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Civriz, "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği "Filistin Direnişinin Sembolü Genç" fotoğrafını seçen Civriz, "Kendileri şehadet müjdesini alırken, şehadet şerbetini içerken bizleri dirilten ve uyaran, meydanlarda ve salonlarda bizleri birleştiren, yüreklerimizi ürperten ve zalimlere karşı omurgalı duruşlarıyla İslam'ın izzetini koruyan Gazzelileri temsil eden gencin duruşu çok etkileyici." değerlendirmesinde bulundu.

"Spor" kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" isimli fotoğrafını seçen Civriz, söz konusu fotoğrafın "Türk kadınının gücünü ve yapabileceklerini simgeleyen, azmin ve zaferin göstergesi müthiş bir kare" olduğunu ifade etti.

Civriz'in "yaşam" kategorisinde tercihi Semih Yüksel'in "Yeşil Yol" isimli fotoğrafı oldu.