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AA'nın "Yükselen Afrika" kitabı Afrika Forumu'nda

- Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yükselen Afrika" kitabına Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda katılımcılar yoğun ilgi gösterdi

AA'nın
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İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA), Afrika ve kıtadaki ülkeler hakkında yapmış olduğu özel dosya çalışmalarını yeni bir kurguyla okuyuculara sunduğu "Yükselen Afrika" kitabı, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda Afrikalılarla buluştu.

Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği iş birliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu, yurt içinden ve Afrika'dan birçok iş adamının katılımıyla, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Forum kapsamında sergilenen AA standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. AA standında, AA'nın Afrika ve kıtadaki ülkeler hakkında yapmış olduğu özel dosya çalışmalarını yeni bir kurguyla okuyuculara sunduğu "Yükselen Afrika" kitabı, Afrikalı ziyaretçilere tanıtıldı.

Stantta, İngilizce, Arapça ve Türkçe olmak üzere üç dilde 2015 ve geçmiş yıllara ait AA yıllıkları da yer aldı.

Habercilik birikimini yeni kuşaklara aktarabilmek amacıyla kurulan "AA Yayınları"nın, "Yükselen Afrika" kitabının yanı sıra, AA foto muhabirlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" ve mesleğe yeni başlayan gazetecilerden tecrübeli muhabirlere kadar tüm basın camiası için rehber olan "'Muhabir" kitapları da bulunuyor.

Forum, yarın da devam edecek.


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Anahtar Kelimeler:
"Yükselen Afrika"Türkiye-Afrika Ekonomi Ve İş Forumu
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